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Danıştay üyesi Kaya meslekten çıkarıldı

Danıştay Başkanlık Kurulu, FETÖ/PDY ile irtibatı olduğu değerlendirilen Danıştay üyesi Eyüp Kaya'nın meslekten çıkarılmasına karar verdi

Danıştay üyesi Kaya meslekten çıkarıldı

Danıştay Başkanlık Kurulu, FETÖ/PDY ile irtibatı olduğu değerlendirilen Danıştay üyesi Eyüp Kaya'nın meslekten çıkarılmasına karar verdi

08 Kasım 2017 Çarşamba 07:45
Danıştay üyesi Kaya meslekten çıkarıldı
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DANIŞTAY üyesi Eyüp Kaya, Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatı olduğu gerekçesiyle  meslekten çıkarıldı.  
Resmi Gazete'de yayımlanan Danıştay Başkanlık Kurulu kararına göre,  Danıştay üyesi Eyüp Kaya'nın, 6749 sayılı kanunun "Yargı mensupları ile bu  meslekten sayılanlara ilişkin tedbirler" başlıklı 3'üncü maddesinin 1'inci  fıkrası uyarınca terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli  güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara  üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olup olmadığını  araştırmak üzere Danıştay Başkanlık Kurulunun 5 Kasım 2016 tarih ve 2016/55  sayılı kararıyla görevlendirilen Danıştay üyesi tarafından hazırlanan rapor ve 8  Eylül 2017 tarihli Başkanlık makamının ek rapor istemli yazısı üzerine hazırlanan  ek raporda yer alan bilgi, belge ve delillerin incelendiği belirtildi.
Buna göre, Danıştay üyesi Kaya'nın terör örgütlerine veya Milli  Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar  verilen yapı, oluşum veya gruplardan olan FETÖ/PDY ile irtibatı olduğu  değerlendirildiğinden, meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten  çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüp KayaFetullahçı Terör  ÖrgütüDanıştay
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