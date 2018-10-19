Danıştay'ın 'andımız' kararına hükümetten ilk yorum

AK Parti Yozgat Milletvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Danıştay 8. Dairesi'nin 'Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesini, Twitter hesabından sert bir dille eleştirdi. Bozdağ, açıklamasında kararı alan daire için "Anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir." ifadelerini kullandı.

BOZDAĞ: KENDİSİNİ YÜRÜTMENİN YERİNE KOYMUŞ

Danıştay 8. Dairesinin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci andını kaldıran yönetmeliği hakkında verdiği kararı eleştirerek daire hakkında "Hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış, dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca; anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir." ifadelerini kullandı.

İşte Bozdağ'ın paylaşımları;