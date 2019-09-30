Damat gelini almaya TIR'ıyla gitti
Hatay’da tır şoförü olan damat, hayalini gerçekleştirerek gelini almaya TIR'ıyla gitti
HATAY'IN Antakya ilçesinde yaşayan TIR şoförü Murat Günal’ın ‘TIR'dan gelin arabası’ hayali gerçek oldu. TIR'ının dorsesini çıkartarak renkli şeritlerle süsleyen damat, kuafördeki gelini almak için TIR'ının başına geçti. Damadı TIR'ın başında görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, gelin Elif Tümkaya gelin arabası olarak süslenen TIR'a bindi. Çift, ellerinde meşalelerle süslenen TIR ile şehir turu attı.
Gelin arabası yerine çok sevdiği TIR'ıyla gelini almaya gitmeyi hayal ettiğini söyleyen Murat Günal, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirtti. Günal, “Benim hayalimdi TIR'ımı süsleyip gelin arabası yapmak ve hayalimi gerçekleştirdim. Hayat arkadaşıma da bunu teklif ettiğimde sağ olsun o da beni kırmayıp kabul etti. Biraz farklı olsun istedik. Bu farkındalığımızı da tüm herkese göstermiş olduk” dedi.
Gelin Elif Tümkaya ise, “İlk duyduğumda çok şaşırdım, farklı bir tepki ile karşılamıştım. Ama daha sonrasında farklı olabileceğini düşündüğümüz için ben de onayladım” dedi.
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