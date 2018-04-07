Damadına aşık olduğu iddia edilen kayınpeder konuştu



E.K. isimli adam ile 8 yıllık eşi M.K. arasındaki boşanma davasında çok konuşulan bir detay günyüzüne çıkmış, damat E.K. kayınpederi Yaşar I.’yı “Bana aşık oldu. Çok sayıda aşk mesajı atıp taciz etti” diye savcılığa şikayet etmişti. Kayınpederinin telefonundan kendi telefonuna atılan “Seni sevdim be tosunum. Sevdim… İnsan hayatta bir kere sever, ikincisi olmaz. Sevdim seni ben deliler gibi hala da seviyorum tosunum…” gibi çok sayıda aşk mesajını da dava dilekçesine koyan damat, annesi ile birlikte dedesinin yanında kalan çocuğunun da kayınpederi tarafından ‘tacize uğradığını’ iddia etmişti.

Sözcü’den Şeyma Ulusoy’un ortaya çıkardığı şok iddialarla ilgili kayınpeder Yaşar I. sessizliğini bozdu.

DAMADINI EŞCİNSELLİĞİNİ GİZLEMEKLE SUÇLADI!

sozcu.com.tr’ye konuşan ve iddialarla ilgili kısa bir açıklama yapan kayınpeder “Fazla yorum yapmak istemiyorum. Ben üç üniversite bitirmiş birisiyim. Ancak şu kadarını söylüyorum; damadım kendi eşcinselliğini bana iftira atarak saklamaya çalışıyor.” dedi.

“TORUNUMLA İLGİLİ İDDİALAR ASILSIZ”

Damat E.K.’nın açtığı ve 6 aylık şikayet süresi geçirildiği gerekçesiyle düşürülmesine hükmedilen; aşk mesajları ile ilgili açılan davaya ilişkin “Dava sürecinde ben aklandım.” yorumunda bulunan Yaşar I., torunuyla ilgili dava dosyasına giren fotoğraflar için “O benim torunum. Tabiki seveceğim. Torunumla olan normal fotoğraflarımı bilerek çarpıtmaya çalıştı. İddialar asılsız.” dedi.

Yaşar I. yaşananlar ve iddialarla ilgili damadını suçladı.