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Dağ gezisinde hayatının şokunu yaşadı! Tam 5 saat sonra kurtarıldı

Manisa'nın Yunusemre İlçesi'nde, 2 arkadaşı ile birlikte gezmeye çıkan ve dağlık bölgede ayağı kırılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Mazlum Akgün, 25 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından 5 saat sonra kurtarıldı

Dağ gezisinde hayatının şokunu yaşadı! Tam 5 saat sonra kurtarıldı

Manisa'nın Yunusemre İlçesi'nde, 2 arkadaşı ile birlikte gezmeye çıkan ve dağlık bölgede ayağı kırılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Mazlum Akgün, 25 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından 5 saat sonra kurtarıldı

02 Ocak 2018 Salı 07:55
Dağ gezisinde hayatının şokunu yaşadı! Tam 5 saat sonra kurtarıldı
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OLAY  bugün öğle saatlerinde Spil Milli Parkı'nın engebeli Sandıkkale Mevkii'nde meydana geldi. 21 yaşındaki Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Mazlum Akgün, iki arkadaşı ile birlikte dağ gezisine çıktı. Akgün, Sandıkkale Mevki'ndeki yüksek kayalardan birisinden dengesini kaybetmesi sonucu düşerek iki ayağını birden kırdı. 

Akgün'ün arkadaşları durumu AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 25 kişilik arama kurtarma ekibi üç arkadaşı aramaya başladı. 

Yaklaşık beş saat süren araştırmanın sonucunda iki ayağı birden kırılan Mazlum Akgün ve iki arkadaşına ulaşıldı. İlk müdahalenin UMKE ekipleri tarafından yapılmasını ardından Mazlum Akgün, sedye üzerinde yaklaşık 6 kilometrelik engebeli dağ yolundan indirilerek ambulansa taşındı. Akgün ambulansla Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akgün'ün durumunu iyi olduğu, sol bacağında ağır kırık, sağ bacağında ise hafifi kırıklar olduğu belirtildi. Dağdan indirilen Akgün'ün arkadaşlarının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

AFAD Manisa İl Müdürü Bekir Şen yaptığı açıklamada, kendilerine ihbarın 15.48 sıralarında geldiği ve ihbarı alır almaz 25 kişilik arama kurtarma ekibi ile araştırmaya başladıklarını ifade ederek, "Üç arkadaş her hafta bu bölgeye gezmeye çıkıyorlarmış. Bu haftada her zaman gittikleri mevkiinin bir üstüne daha çıkmak istemişler. Ancak arkadaşlarından birisi yüksek kayalıklardan düşerek ayaklarını kırmış. Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmasının ardından üç gencimize de sağ salim ulaştık. Ayakları kırılan arkadaşımızın sağlık durumu iyi. Manisa Devlet Hastanesi'nde gerekli müdahaleler yapılıyor" dedi. 

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