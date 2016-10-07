Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

DAEŞ hedefi vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 45. gününde DEAŞ'a ait 49 hedef Fırtına Obüsleri ile 153, Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile 116, ve Tank ile 9 atış yapıldığını ve silah mevzileri, terörist gruplar, geçici barınaklar şeklindeki hedeflerin tam isabetle vurularak imha edildiğini açıkladı.

DAEŞ hedefi vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 45. gününde DEAŞ'a ait 49 hedef Fırtına Obüsleri ile 153, Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile 116, ve Tank ile 9 atış yapıldığını ve silah mevzileri, terörist gruplar, geçici barınaklar şeklindeki hedeflerin tam isabetle vurularak imha edildiğini açıkladı.

07 Ekim 2016 Cuma 09:30
DAEŞ hedefi vuruluyor
banner404
KOALİSYON güçleri ise HIMARS bataryası ile sınıra 12 kilometre uzaklıktaki Suran bölgesinde DEAŞ'ın bombalı araç cephaneliği olarak kullanılan bir binanın 6 atım yapılarak imha edildiği belirtildi.
AKTARİN'DE KONTROL MUHALİFLERİN ELİNE GEÇTİ 
Türk Silahlı Kuvvetleri, 24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin bugün saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmelere dair açıklama yaptı. Azaz-Rai sektöründe; muhaliflerden oluşan Özel Görev Kuvvet Grubunca, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai güneybatısında yer alan Aktarin meskun mahallinde büyük ölçüde kontrolün sağlandığı, yer yer DEAŞ'lı teröristler ile temas, düşük yoğunluklu çatışmalar ve mayın ile el yapımı faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.
ÇATIŞMALARDA 9 MUHALİF ŞEHİT OLDU, 32 MUHALİF YARALANDI 
Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 9 muhalifin şehit olduğu , 32 muhalifin yaralandığı ve destek sağlayan Türk kuvvetlerinde zayiat ve hasar meydana gelmediği belirtildi. Muhaliflerin, harekatın başlangıcından bu yana 119 meskun mahalde yaklaşık 1010 km2'de kontrolü sağladığı belirtildi.
49 DEAŞ HEDEFİNE 153 FIRTINA OBÜSÜ, 116 ÇNRA VE 9 TANK ATIŞI YAPILDI
Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 49 DEAŞ hedefine, ateş destek vasıtaları olan Fırtına Obüsleri ile 153, Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile 116 ve Tank ile  9 atış yapıldığı belirtildi. Yapılan atışlarla DEAŞ' a ait muhtelif çaptaki silah mevzileri, terörist gruplar, geçici barınaklar şeklindeki hedeflerin tam isabetle vurularak imha edildiği öğrenildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlangıcından bugüne kadar toplam 1992 hedefe, 7 bin 701 Fırtına Obüsü, Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA), Havan atışı ve 1592 Tank Aatışının yapıldığı açıklandı.
TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI TARAFINDAN 18 HEDEFE 19 BOMBA ATILDI
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından, Aktarin, Arşak, Rasm Al Ward, Baragidah, Güzel Mezra, Tel Hışn, Şeyh Rih ve Tughali’de bulunan 18 hedefe 19 bomba atıldığı, DEAŞ'ın hafif silahları mevzilendirdiği 11, komuta merkezi olarak kullandığı 4 olmak üzere toplam 15 bina ve 3 kontrol noktasında bulunan DEAŞ üyesi teröristlerin imha edildiği belirtildi.
KOALİSYONA AİT HIMARS BATARYASI İLE BOMBALI ARAÇ CEPHANELİĞİ OLARAK KULLANILAN BİNA İMHA EDİLDİ
Koalisyon güçleri tarafından, Aktarin güneyinde tespit edilen DEAŞ'a yönelik 3 hava harekatı sonucunda, 3 DEAŞ'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi. Koalisyona ait HIMARS bataryası ile sınıra 12 kilometre uzaklıkta olan Suran bölgesindeki DEAŞ tarafından bombalı araç cephaneliği olarak kullanılan bir binanın 6 atım yapılarak imha edildiği öğrenildi.
6 EL YAPIMI PATLAYICININ KONTROLLÜ OLARAK İMHA EDİLDİ
DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde temizlik ve imha timleri tarafından, çoğu tuzaklanmış 6 el yapımı patlayıcının kontrollü olarak imha edildiği belirtildi. Harekatın başlangıcından bugüne kadar 28 mayın ve 1016 el yapımı patlayıcının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği açıklandı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
DAEŞ Hedefi VuruluyorFırtına ObüsleriTürk Silahlı KuvvetleriFırat Kalkanı HarekâtıNamlulu Roket AtarTank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim