DAEŞ hedefi vuruluyor

KOALİSYON güçleri ise HIMARS bataryası ile sınıra 12 kilometre uzaklıktaki Suran bölgesinde DEAŞ'ın bombalı araç cephaneliği olarak kullanılan bir binanın 6 atım yapılarak imha edildiği belirtildi.

AKTARİN'DE KONTROL MUHALİFLERİN ELİNE GEÇTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, 24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin bugün saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmelere dair açıklama yaptı. Azaz-Rai sektöründe; muhaliflerden oluşan Özel Görev Kuvvet Grubunca, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai güneybatısında yer alan Aktarin meskun mahallinde büyük ölçüde kontrolün sağlandığı, yer yer DEAŞ'lı teröristler ile temas, düşük yoğunluklu çatışmalar ve mayın ile el yapımı faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

ÇATIŞMALARDA 9 MUHALİF ŞEHİT OLDU, 32 MUHALİF YARALANDI

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 9 muhalifin şehit olduğu , 32 muhalifin yaralandığı ve destek sağlayan Türk kuvvetlerinde zayiat ve hasar meydana gelmediği belirtildi. Muhaliflerin, harekatın başlangıcından bu yana 119 meskun mahalde yaklaşık 1010 km2'de kontrolü sağladığı belirtildi.

49 DEAŞ HEDEFİNE 153 FIRTINA OBÜSÜ, 116 ÇNRA VE 9 TANK ATIŞI YAPILDI

Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 49 DEAŞ hedefine, ateş destek vasıtaları olan Fırtına Obüsleri ile 153, Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile 116 ve Tank ile 9 atış yapıldığı belirtildi. Yapılan atışlarla DEAŞ' a ait muhtelif çaptaki silah mevzileri, terörist gruplar, geçici barınaklar şeklindeki hedeflerin tam isabetle vurularak imha edildiği öğrenildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlangıcından bugüne kadar toplam 1992 hedefe, 7 bin 701 Fırtına Obüsü, Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA), Havan atışı ve 1592 Tank Aatışının yapıldığı açıklandı.

TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI TARAFINDAN 18 HEDEFE 19 BOMBA ATILDI

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından, Aktarin, Arşak, Rasm Al Ward, Baragidah, Güzel Mezra, Tel Hışn, Şeyh Rih ve Tughali’de bulunan 18 hedefe 19 bomba atıldığı, DEAŞ'ın hafif silahları mevzilendirdiği 11, komuta merkezi olarak kullandığı 4 olmak üzere toplam 15 bina ve 3 kontrol noktasında bulunan DEAŞ üyesi teröristlerin imha edildiği belirtildi.

KOALİSYONA AİT HIMARS BATARYASI İLE BOMBALI ARAÇ CEPHANELİĞİ OLARAK KULLANILAN BİNA İMHA EDİLDİ

Koalisyon güçleri tarafından, Aktarin güneyinde tespit edilen DEAŞ'a yönelik 3 hava harekatı sonucunda, 3 DEAŞ'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi. Koalisyona ait HIMARS bataryası ile sınıra 12 kilometre uzaklıkta olan Suran bölgesindeki DEAŞ tarafından bombalı araç cephaneliği olarak kullanılan bir binanın 6 atım yapılarak imha edildiği öğrenildi.

6 EL YAPIMI PATLAYICININ KONTROLLÜ OLARAK İMHA EDİLDİ

DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde temizlik ve imha timleri tarafından, çoğu tuzaklanmış 6 el yapımı patlayıcının kontrollü olarak imha edildiği belirtildi. Harekatın başlangıcından bugüne kadar 28 mayın ve 1016 el yapımı patlayıcının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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