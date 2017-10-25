CV'si parlak! Akşener'in listesinde dikkat çeken isim

ELİF Gökdemir... Meral Akşener'in kuracağı 'İyi Parti'nin kurucular kurulu üyeleri arasındaki en genç isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.
LİSANSINI JAPONYA'DA TAMAMLADI
Lisans eğitimini Japonya'nın önde gelen üniversitelerinden Vaseda Üniversitesi'nde tamamlayan Elif Gökdemir, ileri derecede İngilizce ve Japonca biliyor.
EKONOMİ ÜZERİNE YAZILAR KALEME ALIYOR
Çeşitli haber sitelerinde ekonomi üzerine yazılar kaleme alan ve hükümet politikalarını eleştiren Elif Gökdemir'in babası Rubil Gökdemir geçtiğimiz yıl düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan isimler arasındaydı.
"BU ÜLKEYE HUKUK GELECEK"
Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan Elif Gökdemir, babasının gözaltına alınmasının ardından kaleme aldığı yazıda şu ifadelere yer vermişti: "Ne olursa olsun, nasıl bir hukuksuzluğa uğrarsa uğrasın doğru bildiğini haykırmaya devam edecek ve elbet bir gün bu ülkeye de hukuk gelecek. Tam kapıdan çıkarken gözlerimden yaşların akmasına engel olamasam da herkes müsterih olsun, zerre endişe yoktu suretinde."
Elif Gökdemir'in paylaşımlarından bazıları;
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