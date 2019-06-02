Cüneyt Özdemir çılgına döndü: Dost most değilsin hıyarın tekisin!

Cüneyt Özdemir, kendisine "Kilo almışsın" diyen arkadaşlarına çektiği video ile sitem etti. Özdemir, videosunda "Sana ne. Dost most değilsin, hıyarın tekisin" dedi.

Cüneyt Özdemir çılgına döndü: Dost most değilsin hıyarın tekisin!
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GAZETECİ Cüneyt Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı bir video ile en çok konuşulan videoların arasına girdi. Ekranlara ara vererek YouTube sayfası açan ve buradan videolar yayınlayan Özdemir, kendisi için kilo aldın diyenlere yine çektiği video ile cevap verdi.

"HIYARIN TEKİSİN!"

Kilo hakkında yorumlara video çekerek cevap veren ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir,"Çok kilo almışsın. Sana ne! Aldıysam ben aldım. Bir de bunu marifet olarak söylerler 'ama ben senin arkadaşınım dost acı söyler!' Dost most değilsin; hıyarın tekisin..." dedi.

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