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Cumhuriyetçilerin ‘kâbus gecesi’

ABD’de Trump’ın başkan seçilmesinden bir yıl sonra yapılan iki eyaletteki valilik ve New York belediye başkanlığı seçimlerini muhalefetteki Demokrat Parti’nin adayları kazandı

Cumhuriyetçilerin ‘kâbus gecesi’

ABD’de Trump’ın başkan seçilmesinden bir yıl sonra yapılan iki eyaletteki valilik ve New York belediye başkanlığı seçimlerini muhalefetteki Demokrat Parti’nin adayları kazandı

09 Kasım 2017 Perşembe 07:34
Cumhuriyetçilerin ‘kâbus gecesi’
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ABD’de muhalefetteki Demokrat Parti, Virginia ve New Jersey eyaletlerinde yapılan valilik seçimleri ile New York’taki belediye başkanlığı seçimlerinden zaferle çıktı. Virginia eyaletindeki valilik seçimlerinde zafer Demokrat aday Ralph Northam’ın oldu. Northam yüzde 53,15 ile Cumhuriyetçi rakibi Ed Gillespie’yi geride bıraktı. Seçimler öncesinde yapılan kamuoyu yoklamaları iki adayın başabaş yarışacağını gösteriyordu. Bu nedenle seçimleri Northam’ın açık ara farkla kazanması sürpriz oldu.

‘Beni anlatamadı’

Seçimler öncesinde Gillespie’ye destek veren Başkan Donald Trump, sonuçların açıklanmasından sonra Twitter’dan paylaştığı mesajda mesafeli bir tutum sergiledi. “Ed Gillespie çok çalıştı ancak beni temsil etmedi veya görüşlerimi anlatmadı” ifadesini kullanan Trump, ekonomideki olumlu gidişat sayesinde kazanmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Virginia eyaletindeki seçimler, 2018’de yapılacak Kongre seçimleri öncesinde barometre niteliği taşıyor.

Eski elçi vali oldu

New Jersey eyaletindeki valilik seçimlerinde de zafer Demokratların oldu. ABD’nin eski Almanya Büyükelçisi Phil Murphy, oyların yüzde 56’sını aldı. Murphy’ye karşı yarışan Vali Yardımcısı Kim Guadagno’nun seçim kampanyasının, eyaletin sevilmeyen valisi Chris Christie’nin olumsuz etkisinde kaldığı, bu nedenle de Guadagno’nun ‘yarışı baştan kaybettiği’ yorumları yapıldı.

2. kez kazandı

İki eyaletteki valilik seçimlerinin yanı sıra ABD’nin bir çok eyaletinde yerel seçimler de yapıldı. Trump’ın memleketi olan New York’ta belediye başkanlığı seçimlerini yine Demokratların adayı Bill de Blasio kazandı. Oyların yüzde 64’ünü alan Blasio dört yıl daha New York Belediye Başkanı olarak görev yapacak.


Virginia’da bir ilk

Virginia eyaletinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde ilk kez bir trans birey, eyaletin Temsilciler Meclisi’ne girmeye hak kazandı. 26 yaşındaki eski gazeteci Danica Roem, 13’üncü bölgeden Temsilciler Meclisi delegesi olarak seçildi.

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