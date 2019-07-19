Cumhuriyet yazarlarından infaz durdurma talebi

AVUKATLAR, cezaevinde olan eski Cumhuriyet çalışanları Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör ve Emre İpek'e yönelik infazın durdurulması istendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet davasına ilişkin hazırladığı tebliğnamede, eski İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, eski İmtiyaz Sahibi ve Vakıf Başkanı Mehmet Orhan Erinç, eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Murat Sabuncu ve gazeteci Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 18 sanık hakkında, yerel mahkemece "FETÖ'ye yardım suçundan" verilen hapis cezalarını değerlendirmişti.

Tebliğnamede, Orhan Erinç, Akın Atalay, Mehmet Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya, Bülent Utku, Kadri Gürsel, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart ile Ahmet Şık hakkında "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerinin bozulması istendi. Tebliğnamede, Şık dışındaki sanıklar için beraat kararı verilmesi, Şık ile ilgili de başka suçtan yargılama yapılması talep edildi. Tebliğnamede, 5 yılın altında ceza almaları nedeniyle haklarındaki hüküm kesinleşen ve cezaevine konulan eski Cumhuriyet çalışanlarının dosyasının da bu kapsamda yeniden ele alınması ve alınan kararların bu isimlere sirayet ettirilmesi istenildi.

Bağlayıcı olmayan tebliğnameyi Yargıtay 16. Ceza Dairesi karara bağlayacak. Tebliğnamenin hazırlanmasının ardından Cumhuriyet gazetesinin avukatları da cezaevinde olan 6 eski yazar ve yöneticinin infazlarının durdurulması talebiyle Yargıtay 16. Ceza Dairesine başvurdu.

"Öncelikli inceleme ve infazın durdurulması" talepli dilekçede, cezaevinde olan eski yazar ve yöneticiler Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör ve muhasebe sorumlusu Emre İpek'e yönelik infazın durdurulması talep edildi. Tebliğnamedeki gerekçeler özetlenerek, cezaevindeki isimlerin hemen tahliyesi istenildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2019, 17:29