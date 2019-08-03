Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Temelini Erdoğan attı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi temel atma töreninde konuştu. Erdoğan, "Bu kiliseyi İstanbul için zenginlik olarak görüyorum" diye konuştu. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Süryani kilisesi sıfırdan yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir ilk olma özelliğini taşıyan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin temel atma törenine katıldı.

2 YILDA BİTECEK

Erdoğan, Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'nin inşaatının iki yıl içinde tamamlanacağını söyleyerek, "İnşallah açılışını da hep birlikte yaparız" şeklinde konuştu.

"ZENGİNLİK OLARAK GÖRÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları: "Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'ni İstanbul için yeni bir zenginlik olarak görüyorum. Kapımıza gelen insanların ne inançlarını ne kültürlerini sorgulamak aklımıza dahi gelmedi. Türkiye'ye sevgisi, sadakati olan herkes bizim nazarımızda ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır."