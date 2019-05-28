Cumhuriyet Savcısı otomobiliyle takla attı

Kontrolden çıkan otomobilin refüje çarparak takla atması sonrası araçtaki kişinin Cumhuriyet Savcısı olduğu anlaşıldı

Cumhuriyet Savcısı otomobiliyle takla attı
banner404

KAZA, akşam saatlerinde D-755 Karayolu Asit köyü mevkiinde meydana geldi. Kastamonu’dan Ankara'ya giden Kastamonu Cumhuriyet Savcısı Recep Salkımtaş (30) yönetimindeki 03 FF 356 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters duran otomobilden hafif yaralı olarak çıkan Salkımtaş’ın tedavisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Polis, yol kenarına park ettikleri araçlarından inip refüjde bekleyen meraklı sürücüleri uyararak uzaklaştırdı. Salkımtaş daha sonra otomobilin çekiciye konularak yoldan kaldırılmasını takip etti. 

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2019, 23:28
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sahaların su problemi çözüldü
Sahaların su problemi çözüldü
  1. SPOR

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479