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Cumhuriyet gazetesi muhasebecisi İper'e tahliye

Cezaevindeki İper'in telefonuna iradesi dışında ByLock yüklendiği ortaya çıkmıştı

Cumhuriyet gazetesi muhasebecisi İper'e tahliye

Cezaevindeki İper'in telefonuna iradesi dışında ByLock yüklendiği ortaya çıkmıştı

29 Aralık 2017 Cuma 15:59
Cumhuriyet gazetesi muhasebecisi İper'e tahliye
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CUMHURİYET gazetesi muhasebe sorumlusu Emre İper, 267 günlük tutukluluğunun ardından bugün serbest kalıyor.

 İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, İper'in avukatlarının talebi üzerine tahliye kararı verdi.

Emre İper'in telefonuna iradesi dışında ByLock programı yüklendiği ortaya çıkmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hafta içinde 11 binden fazla kişinin telefonuna haberleri olmadan FETÖ terör örgütünün haberleşme ağı ByLock'un yüklendiğini açıklamıştı.

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Cumhuriyet GazetesiCezaevi
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