Cumhuriyet Gazetesi davasında ara karar

CUMHURİYET Gazetesi yönetici ve yazarlarından gazeteci Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu 5'i tutukla 20 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan yargılanmasındığı davada mahkeme ara kararını açıkladı.

İstanbul 27’ inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

DURUŞMANIN YERİ DEĞİŞTİ!

Sanıkların taleplerini alan mahkeme ara kararını açıkladı.Mahkeme, sanıkların tahliye taliplerini reddetti. 9 Mart'a ertelenen davanın duruşmalarının Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada bulunan duruşma salonunda yapılması kararlaştırıldı.