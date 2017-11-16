Cumhuriyet'e 90 yıllık reklam arası diyordu

2015 yılındaki "600 yıllık İmparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi" mesajıyla çok tepki çeken eski AKP Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşcu'nun, 10 Kasım'da Atatürk paylaşımı yapması dikkat çekti.

Tülay Babuşcu'nun Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım'da Atatürk paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Babuşcu'nun, Atatürk ve Anıtkabir resminin üzerinde, "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Atatürk. Her 10 Kasım'da yeniden doğar" yazılı bir resim paylaştığı görüldü. Babuşcu, 29 Ekim'de de Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan mesaj yayınlamıştı.

Eski AKP Balıkesir milletvekili Tülay Babuşcu, "600 yıllık İmparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi" mesajını paylaşması nedeniyle çok tepki çekmişti.