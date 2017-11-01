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Cumhurbaşkanlığı`nın bütçesi belli oldu

845 milyon 365 bin TL`lik Cumhurbaşkanlığı 2018 yılı bütçesi kabul edildi

Cumhurbaşkanlığı`nın bütçesi belli oldu

845 milyon 365 bin TL`lik Cumhurbaşkanlığı 2018 yılı bütçesi kabul edildi

01 Kasım 2017 Çarşamba 08:13
Cumhurbaşkanlığı`nın bütçesi belli oldu
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CUMHURBAŞKANLIĞI 845 milyon 365 bin TL düzeyindeki 2018 yılı bütçe teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi.

Habertürk'ün haberine göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, “Bütçenin neredeyse yüzde 60’lık kısmı (491 milyon TL.) yatırım kaleminden oluşmaktadır” dedi. Kasırga, bütçe sunumunda şunları söyledi:

BÜTÇE TARTIŞMASI ART NİYET ÜRÜNÜ

"Cumhurbaşkanlığı bütçesinin, bilhassa Beştepe Külliyesi’ne taşındığımızdan beri zaman zaman tartışma konusu yapılmasından üzüntü duyuyoruz. Birbirinin benzeri maksatlı haberler yapılmaya devam edilmesi art niyet ürünüdür.

ÖNCEKİ CUMHURBAŞKANLARI İLE MUKAYESE EDİLEMEZ

Neredeyse, günün 24 saati, yılın 365 günü kesintisiz çalışan bir Cumhurbaşkanlığı’nın bulunduğu gerçeğini kimsenin inkâr etmeyeceğine inanıyoruz. Şundan emin olunuz: Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilen bütçenin her kuruşu, bu paranın milletin parası olduğu, içinde garibin, yetimin hakkı bulunduğu hakikati göz önünde bulundurularak sarf edilmektedir."

YENİ MİT KAMPUSU İÇİN 2018’DE 1 MİLYAR TL BÜTÇE

Cumhurbaşkanlığı ’na bağlanan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 2018 yılı bütçesi ise 2017 yılına kıyasla yüzde 17 oranında artırılarak, 2 milyar 335 milyon 535 bin TL olarak kabul edildi. MİT’in, Bağlıca’da yeni kampus inşa çalışması devam ediyor. MİT’in bütçesinin yüzde 47’lik bölümü diğer deyişle 1 milyar 96 milyon TL’si yatırıma ayrıldı. Bu tutar, yapımı devam eden yeni kampus için 2018 yılında harcanacak.

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Anahtar Kelimeler:
TBMM Plan Ve Bütçe KomisyonuBütçe
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