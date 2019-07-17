Cumhurbaşkanlığından Erbil'deki saldırıyla ilgili ilk tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığından Erbil'deki saldırıyla ilgili ilk tepki
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SAAT 14.30 sularında Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen saldırıya Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter adresinden yaptığı açıklamada "Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" ifadesini kullandı. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatların da bulunduğu restorana bugün öğle yemeği esnasında silahlı saldırı düzenlenmişti. Anadolu Ajansı, bir Türk diplomatın şehit olduğunu bildiriyor.

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