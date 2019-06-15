Cumhurbaşkanlığı, Yeni Akit Haber Müdürü'ne yönelik saldırıyı kınadı

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk askerine Akit TV yayından "eşek" diyerek hakaret eden Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'a yönelik Cuma namazı sonrası yapılan saldırıyı kınadı. Alan'ı dövdüğü belirlenen 4 kişiden 2 kişi gözaltına alındı.

"KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ"

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan Gaziosmanpaşa Sarıgöl'de 4 kişinin saldırısına uğradı. Gaziosmanpaşa Sarıgöl'de cuma namazı kılmak için camiye giden Murat Alan sopalı 4 kişinin saldırısına uğradı. Alan, aldığı darbelerle yaralanırken sopalı 4 saldırgan kaçtı.

SALDIRGANLARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Türk askerine Akit TV yayından "eşek" diyerek hakaret eden Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'ın dövdüğü belirlenen 4 kişiden 2 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü müdürlüğü ekipleri olay sonrası yaptıkları çalışmada 4 saldırganın kimliğini tespit etti. Aranmaya başlanan 4 kişiden S.A. ve B.C. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmalar yapılıyor.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesine yönelik ifadeleriyle ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturma dosyası, yetkisizlik kararı verilerek, İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.