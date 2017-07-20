Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

TUNCELİ Milletvekili Gürsel Erol'un katledilen Necmettin öğretmenle ilgili TBMM’de yaptığını konuşmayı hatırlatan Kalın, "Siyasi kimlikleri bir tarafa bırakarak ttrörle mücedele için tek vücut olamnın en iyi örnekleriinden bir oldu" dedi.

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

15 Temmuz'un seneyi devriyesinde milletimizin gücü bağımsızlığı hukukun üstünlüğünü tanımasını bir kez daha görmüş olduk. Milletimiz bu gecede tekrar sokağa döküldü ve bütün dünyaya, bağımsızlıklarına sahip çıkacaklarını tekrar göstermiş oldular. Bu vesileyle bütün milletimize teşekkür ediyorum.

Bu kabine bir süreklilik ve değişim kabinesi olarak ifade edilebilir.

PKK ülkemizin başında bir bela olmaya devam ediyor ve Batılı ülkeler bunu görmezden geliyor. Terörle mücadele bundan sonra da çok yoğun şekilde devam edecek.

Bizim siyasi görüşlerimizi bir kenara bırakarak yekvücut olduğumuzu ifade etmeliyim.