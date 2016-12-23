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Cumhurbaşkanlığı Sistemi madde madde bilgilendirilecek

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı sisteminin her yönüyle anlatıldığı 18 maddeden oluşan bilgilendirme kılavuzu hazırladı. Referandum öncesi sahaya inecek milletvekillerine ve teşkilatlara yönelik kılavuzla, Cumhurbaşkanlığı sisteminin en doğru şekilde halka anlatılması için ilk adım atılmış oldu

Cumhurbaşkanlığı Sistemi madde madde bilgilendirilecek

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı sisteminin her yönüyle anlatıldığı 18 maddeden oluşan bilgilendirme kılavuzu hazırladı. Referandum öncesi sahaya inecek milletvekillerine ve teşkilatlara yönelik kılavuzla, Cumhurbaşkanlığı sisteminin en doğru şekilde halka anlatılması için ilk adım atılmış oldu

23 Aralık 2016 Cuma 12:34
Cumhurbaşkanlığı Sistemi madde madde bilgilendirilecek
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EDİNİLEN  bilgiye göre, yapılan istişarelerde gündeme gelen konular ışığında, teklifin gerekçeleriyle AK Parti teşkilatına anlatılması amacıyla AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığınca, Cumhurbaşkanlığı sisteminin her yönüyle anlatıldığı kılavuz hazırlandı.
İLK ADIM ATILMIŞ OLDU
Referandum öncesi sahaya inecek milletvekillerine ve teşkilatlara yönelik kılavuzla, Cumhurbaşkanlığı sisteminin en doğru şekilde halka anlatılması için ilk adım atılmış oldu.
18 MADDEDE ÖZETLENİYOR
Başkanlık sistemine neden ihtiyaç duyulduğunun 18 maddede özetlendiği kılavuzda, mevcut sistemin sıkıntıları, yeni sistemin avantajları madde madde anlatılırken, diktatörlük eleştirilerine de cevap verildi.
DEĞİŞİKLİĞE NEDEN İHTİYAÇ VAR SORUSUNA YANIT VERİLECEK
Kılavuzun ilk bölümünde "Anayasa değişikliğine neden ihtiyaç var?" sorusuna yanıt aranırken, ikinci bölümde değişikliğin neler getirdiği maddeler halinde özetlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı imzasıyla milletvekillerine gönderilen kılavuzla, referandum sürecinde "söylem birliği" sağlanmasının da amaçlandığı öğrenildi.
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