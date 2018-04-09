"Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kalır" diyenleri topa tuttu

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Moğolistan ve Afganistan ziyaretlerinden dönüşte uçakta gazetecilerin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetteki her partinin aday çıkarak seçimi ikinci tura bırakma stratejisine ilişkin haberler konusunda değerlendirme yapan Başbakan Binali Yıldırım, ''Herkes sandıkta boyunun ölçüsünü alır'' diye konuştu.
''SANDIKTA HERKES BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALIR''
Başbakan Yıldırım, ''Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde her parti aday çıkarırsa bu iş ikinci tura kalır' diyorlar. Bu stratejiye ne diyorsunuz?" sorusuna ''Sandıkta herkes boyunun ölçüsünü alır. Kim kiminle kol kola girer, yol arkadaşlığı yapar buna kendileri karar verecek. Biz vatandaşlarımızın önüne yaptıklarımızla çıktık bugüne kadar. Ham hayallerle vatandaşlarımızı hiç yanıltmadık. Bundan sonra da öyle olacak. Biz zaten işin adını koyduk. Cumhur İttifakı dedik" yanıtını verdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.