"Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kalır" diyenleri topa tuttu

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Moğolistan ve Afganistan ziyaretlerinden dönüşte uçakta gazetecilerin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetteki her partinin aday çıkarak seçimi ikinci tura bırakma stratejisine ilişkin haberler konusunda değerlendirme yapan Başbakan Binali Yıldırım, ''Herkes sandıkta boyunun ölçüsünü alır'' diye konuştu.

''SANDIKTA HERKES BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALIR''

Başbakan Yıldırım, ''Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde her parti aday çıkarırsa bu iş ikinci tura kalır' diyorlar. Bu stratejiye ne diyorsunuz?" sorusuna ''Sandıkta herkes boyunun ölçüsünü alır. Kim kiminle kol kola girer, yol arkadaşlığı yapar buna kendileri karar verecek. Biz vatandaşlarımızın önüne yaptıklarımızla çıktık bugüne kadar. Ham hayallerle vatandaşlarımızı hiç yanıltmadık. Bundan sonra da öyle olacak. Biz zaten işin adını koyduk. Cumhur İttifakı dedik" yanıtını verdi.