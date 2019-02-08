Cumhurbaşkanlığı o rakamı açıkladı! 24 saatte 4 bin 548...

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı’nca vatandaşların öneri ve fikirlerini ilgili kamu kurumlarına doğrudan aktarabilmeleri ve hayata geçirebilmeleri amacıyla, “2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var” projesi başlatıldı.

24 SAAT İÇİNDE 4 BİN 548 FİKİR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında, "24 saat içinde ‘2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var’ projesine 4548 fikir geldi. Bu projeye inandığınız için sizlere müteşekkirim. Bilmenizi isterim ki arkadaşlarım fikirlerinizi titizlikle inceliyor. Ülkemizin hedeflerini hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun dün yaptığı açıklamada, “Ben, 2019’u 82 milyonun ülkemiz için beyin fırtınası yaptığı ve fikirlerini devletimizin birimleri ile doğrudan paylaşabildiği bir yıl olarak hayal ediyorum” demişti.