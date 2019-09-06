Cumhurbaşkanlığı'ndan "kapılarımızı açarız" resti

"EYLÜL'ÜN sonuna kadar güvenli bölge çalışmaları başlamazsa, kapıları açarız" diyerek Batı'ya rest çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kapılarımızı açarız' açıklaması hakkında "Bu ne bir tehdittir, ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir. 'Nasıl olsa yeni göç akımı dalgası başlarsa Türkiye bunu göğüsleyecektir' yaklaşımı ve rahatlığı, kesinlikle yanlış bir rahatlık ve yaklaşımdır. Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir. Onların göçmen deposu değildir. Oluşturdukları krizlerin de faturasını ödeyecek ülke değildir" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün "Suriye'de Güvenli Bölge oluşturulmadığı takdirde kapıları açmak zorunda kalabiliriz. Bunu ABD'li dostlarımızla birlikte yapmamız daha uygun olur. Avrupa söz verdiği yardımları vermedi" demişti. Aynı gün Avrupa Birliği'nin ilk tepkisini yansıtan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Natacha Bertaud, geçtiğimiz hafta AB ve Türkiye arasında gerçekleşen temaslarda her iki tarafın da yapılan göç anlaşmasına bağlı kalacağını teyit ettiğini hatırlatarak "İyi niyetlerle bu anlaşma temelinde Türk ortaklarımızla hareket edebileceğimize olan güvenimiz devam ediyor" ifadesini kullanmıştı.