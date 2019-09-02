Cumhurbaşkanlığı'ndan Ahmet Davutoğlu'na "Konyalı" göndermesi

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da gerçekleştirdiği mitingin ardından bir Tweet paylaştı.Yeni parti kuracağı konuşulan ve Erdoğan'ın yerine AK Parti Genel Başkanlığı ile Başbakanlık koltuğuna oturan ilk isim olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na gönderme yapan Altun Konyalıların, hep bir ağızdan, "Biz adamın nereli olduğuna değil, nerede durduğuna bakarız" dediklerini yazdı. Erdoğan dün Davutoğlu'nun memleketi de olan Konya'da Mevlana Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşmuştu. Erdoğan temaslarında, "Kağıt üzerinde üyemiz olup gönlünü bizden ayıran varsa onları ayıklamaktan çekinmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

ALTUN'DAN DAVUTOĞLU'NA GÖNDERME

Twitter'dan Erdoğan'ın mitingine dair bir fotoğraf paylaşan Altun, "Konya güzeldi. Konyalılar güzeldi. Hep bir ağızdan 'Biz adamın nereli olduğuna değil, nerede durduğuna bakarız' dediler! Konya'nın Cumhurbaşkanımıza da, tüm Türkiye'ye de mesajı açık ve netti" diye yazdı.