Cumhurbaşkanlığı'ndan 81 milyon vatandaşa yeni yıl müjdesi!

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN 81 milyon vatandaşa yeni yıl müjdesi geldi. 7'den 70'e tüm kesimlerin günlük hayatına, cüzdanına yansıyacak, refah düzeyini artıracak reform paketi, 2019'da yaşama geçiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Cumhurbaşkanlığı 2019 Programı'ndaki önemli düzenlemelerden bazıları şöyle:

KREŞ DESTEĞİ

Geliri düşük ailelerin kreş ve gündüz bakımevi hizmetlerinden yararlanması sağlanacak.

MEMURA ÖDÜL SİSTEMİ

Kamuda etkili bir insan kaynakları planlaması yapabilmek için esnek çalışma modelleri geliştirilecek. Yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme ve norm kadro çalışmaları yürütülecek. İnsan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacak.

EMEKLİYE KORUMA

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak ve Temmuz'da önceki 6 aylık enflasyon dikkate alınarak artırılacak. Memur ve memur emeklisi maaşları Ocak'ta yüzde 4, Temmuz'da yüzde 5 artırılacak. Ayrıca geçmiş 6 aylık dönemlerde oluşacak enflasyon farkları ilave edilecek.

DAR GELİRLİYE EV

Dar gelirliler, engelliler, yaşlılar, kadınlar gibi dezavantajlı grupların barınma ihtiyacının karşılanması için rapor hazırlanacak.

KIDEM TAZMİNATINDA REFORM

Sosyal tarafların mutabakatıyla bireysel hesaba dayalı kıdem tazminatı reformu yapılacak. Kıdem tazminatı alamayan tek bir çalışan kalmayacak. Bir gün çalışanın da kıdem alması sağlanacak.

İSTİHDAM ARTACAK

İstihdam 439 bin kişi artacak.

OKUL YEMEĞİ

İlkokulda okul yemeği programı başlatılacak.

ÖĞRETMENE TEŞVİK GELİYOR

Öğretmenlik mesleği cazip hale getirilecek. Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenler için teşvik mekanizması kurulacak.