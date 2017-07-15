Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dev bayraklar asıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin protokol giriş kapısının her iki yanına dev Türk bayrakları asıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dev bayraklar asıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin protokol giriş kapısının her iki yanına dev Türk bayrakları asıldı

15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:29
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dev bayraklar asıldı
banner404

CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'ne, 15 Temmuz Demokrasi ve  Milli Birlik Günü dolayısıyla dev Türk bayrakları asıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe  girişiminin birinci yılı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri  kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve önündeki alanda hazırlıklar sürüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin protokol giriş kapısının  her iki yanına dev Türk bayrakları asıldı.

Ayrıca Külliye'nin önünde "Demokrasi Nöbeti" için oluşturulan ve sivil  toplum kuruluşları ve farklı kurumlar tarafından kurulan çadırların bulunduğu  yerdeki parmaklıklar da hem bayraklarla hem de afişlerle süslendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında  yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan Millet Camisi'nde Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sabah namazı kılınacak, ardından Külliye'nin  hemen karşısında inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışı yapılacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 15.07.2017 14:45
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi15 TemmuzDemokrasi Ve  Milli Birlik Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim