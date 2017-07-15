Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dev bayraklar asıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'ne, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla dev Türk bayrakları asıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin birinci yılı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve önündeki alanda hazırlıklar sürüyor.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin protokol giriş kapısının her iki yanına dev Türk bayrakları asıldı.
Ayrıca Külliye'nin önünde "Demokrasi Nöbeti" için oluşturulan ve sivil toplum kuruluşları ve farklı kurumlar tarafından kurulan çadırların bulunduğu yerdeki parmaklıklar da hem bayraklarla hem de afişlerle süslendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan Millet Camisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sabah namazı kılınacak, ardından Külliye'nin hemen karşısında inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışı yapılacak.
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