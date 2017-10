Cumhurbaşkanlığı, İsmail Küçükkaya'ya ödül vermeli

HABERTÜRK yazarı Oray Eğin, İsmail Küçükkaya hakkında ima dolu bir yazıyı kaleme aldı. Oray Eğin, muhalefetin çıtasının medyada FOX TV, siyasette Kemal Kılıçdaroğlu olduğu sürece AK Parti'nin neden iktidar olduğuna şaşırmamak gerektiğini belirtti.

Eğin "Hacivat Küçükkaya ve kader ortağı Karagöz Fatih Portakal yüzeysel sloganlar, avam bir dil, şişirilmiş başlıklara bürünmüş haberleriyle çok önemli bir kamusal hizmet veriyorlar iktidar mahallesine aslında. Ben olsam madalya takardım." dedi.

İşte Oray Eğin'in bugünkü köşe yazısından bir bölüm:

Gazı kaçmış kutu kola

KULAĞINA biri fısıldamış, İsmail Küçükkaya ekranda duyduğunu paylaşmış. Halbuki çok önemli bir iddia. İktidar partisinde FETÖ’nün ByLock kullanıcısı olduğunu iddia ediyor.

Karşı argümanlardan biri Küçükkaya’nın gördüğü listede isim benzerliğinden dolayı bu tuzağa düştüğü. Zorlama mı açıklama? Belki.

Küçükkaya, plan, çıkar, belli bir gizli hedef ya da gündem doğrultusunda haber yapacak biri değil. Sadece çok heyecanlı, hemen gaza geliyor. ByLock haberi neresinden bakarsanız bakın havada kalıyor. Tek kaynaktan duyum üzerine, doğrulatılmadan verilmiş ve ortalığı bulandıran bir iddia. Ayakları yere sağlam basacak bir şekilde dile getirmeliydi bu iddiayı. Ama, dedim ya heyecanlı. Kendisinden söz edilsin, manşetlerle iktidar deviren gazeteci olsun istiyor.

Gerçi o gazeteciliği de çoktan bıraktı, televizyona geçtiğinden beri daha çok bir meddah, bir “entertainer”. O yüzden gazetecilik standartlarıyla yargılamak da ne kadar doğru, bilmiyorum.

İKTİDARA HİZMET

Haksız bir linçle karşı karşıya. Alt tarafı kulaktan dolma bir bilgiyi paylaştı diye açılan soruşturma, sosyal medyada linç, hakaretler falan... Lüzumu yok.

Hele hele iktidar ve iktidar medyası açısından Küçükkaya’yı linç etmek stratejik değil.

Hacivat Küçükkaya ve kader ortağı Karagöz Fatih Portakal yüzeysel sloganlar, avam bir dil, şişirilmiş başlıklara bürünmüş haberleriyle çok önemli bir kamusal hizmet veriyorlar iktidar mahallesine aslında. Ben olsam madalya takardım.

Fox’un önemli bir dosyayı, gündemi sarsacak bir ayrıntıyı, Küçükkaya’nın hayalindeki gibi iktidar devirecek bir haberi ortaya çıkardığına tanık olmadık, olmuyoruz ve de olmayacağız. Onun yerine akşam haberlerinde Nutuk okunuyor ve en kolay taktikle Atatürkçülükten prim yapılıyor. “Kasapta et şu kadar oldu, esnaf kan ağlıyor” gibi Günaydın okulunun en küflü formülüyle kitleler “yakalanıyor”.

Bilgilenmek, bir olayın ayrıntılarını öğrenmek isteyen de onların müşterisi değil ama sundukları ürünün epey bir alıcısı da var. Taraflı olmaları da mesele değil, her şeyi öylesine sloganlaştırıyorlar ki bir aşamadan sonra dediklerinin bir etkisi de kalmıyor. Her şey şok, her şey skandal, her şey sarsıcıysa bir süre sonra şoka karşı bağışıklık kazanılıyor. Onca ajitasyon sadece kitlelerin gazını almaya yarıyor.