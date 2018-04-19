Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imzanın nasıl toplanacağı belli oldu!

UYUM yasalarıyla ilgili toplantılar sona erdi. Konuyla ilgili AK Parti'li Hayati Yazıcı açıklama yapıyor.

Yazıcı; Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili toplanması gereken 100 bin imza YSK tarafından oluşturulacak seçim merkezlerinde verileceğini söyledi.

