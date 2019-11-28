Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Mehmet Aslan için karar verildi

OYUNCU Mehmet Aslan'ın, 2017'de Beşiktaş'taki bir gece kulübüne yönelik terör saldırısının ardından sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, beraatine karar verildi. "HAKARETLER CUMHURBAŞKANINA DEĞİL, TERÖRİSTLERE YÖNELİK" İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mehmet Aslan ve avukatı Harika Kocacık katıldı. Duruşmada son sözü sorulan sanık Aslan, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi. Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanığın hakaret içerikli paylaşımlarının Cumhurbaşkanı'na değil, teröristlere yönelik olduğu, Cumhurbaşkanı'na yönelik paylaşımının ise "incitici olmakla beraber ağır eleştiri, yakınma ve beddua" kapsamında kaldığına karar verdi. Mahkeme, bu gerekçelerle Mehmet Aslan'ın beraatine karar verdi.

ERDOĞAN'IN AVUKATI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşmada söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Son savunmasını yapan sanık Mehmet Aslan, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tanık beyanlarıyla da dava konusu suçu işlemediğim açıktır. Beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi.

"İSNAT EDİLEN SUÇU İŞLEDİĞİNE DAİR DELİL YOKTUR"

Söz alan Aslan'ın avukatı Harika Kocacık ise "İddianame eksik araştırmayla düzenlenmiştir. Sanığın isnat edilen suçu işlediğine ilişkin delil yoktur. Dava konusu sözler Yargıtay ve AİHM kararıyla ifade özgürlüğü mahiyetindedir. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Aslan'ın beraatine karar verdi. Mahkeme kararında, hakaret içerikli paylaşımların teröristlere yönelik olduğu, Cumhurbaşkanına yönelik paylaşımın ise incitici olmakla beraber ağır eleştiri, yakınma ve beddua kapsamında kaldığını vurguladı. Duruşmanın ardından Aslan, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

NE PAYLAŞIMI YAPMIŞTI?

Mehmet Aslan, 1 Ocak 2017'de gerçekleşen Reina saldırısından sonra sosyal medya hesabı Twitter'dan "Tayyip yatacak yerin yok bu Arap teröristleri doldurdun içimize Türkleri öldürttün" paylaşımını yapmıştı.