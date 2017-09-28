Cumhurbaşkanına hakaretten göz altına alındı

EDİNİLEN bilgiye göre, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen Fehmi Gültekin, Akçakoca jandarma ekiplerince Hasançavuş köyündeki adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Saat 15:30 civarında evde yapılan aramada suç unsuru olarak görülen bilgisayar, harddisk ve cep telefona el konulurken Fehmi Gültekin akşam saatlerinde gözaltına alınarak Akçakoca Jandarma komutanlığına getirildi.

Aile yakınlarından alınan bilgiye göre, Gültekin’in bugün Akçakoca Adliyesine sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.