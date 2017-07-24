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"Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın araması, beni çok mutlu etti"

Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda eşiyle birlikte Türkiye'yi temsil eden ve grekoromen stil 75 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Kadir Kuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın kendisini aramasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi

"Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın araması, beni çok mutlu etti"

Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda eşiyle birlikte Türkiye'yi temsil eden ve grekoromen stil 75 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Kadir Kuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın kendisini aramasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:14
"Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın araması, beni çok mutlu etti"
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MİLLİ sporcu, Olimpiyat Köyü'nde eşi İşitme Engelliler Kadın Tekvando Milli Takımı sporcusu Aslıhan Kuş ile birlikte AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Organizasyonda emeği geçen Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum." diyen Kadir, çok farklı duygular yaşadığını aktardı.

Güreş Milli Takımı'na 2015'te katıldığını ve kendisine bu sporu eniştesinin sevdirdiğini kaydeden milli sporcu, "Antrenmanlarla kendimi geliştirdim. 15 yaşında başladığım güreşte, 17 yaşında milli takıma girdim. Dünya, olimpiyat üçüncülüğüm var. Bu sene ilk defa olimpiyat birincisi oldum. Çok heyecanlı ve mutluyum. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın araması, beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.Kadir Kuş, rakiplerinden korkmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çok mutluyum. Farklı ve değişik bir duygu. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Devlet memuru olarak çalışıyorum. Ailem işitme engelli. Sporcu adaylarına tavsiyem, hangi branşta kendilerini iyi hissediyorlarsa, onu yapmaları. Kendilerine güvensinler ve inansınlar. Artık yeni hedefim unvanımı korumak."Kadir, olimpiyatların Türkiye'de yapılmasının kendileri için büyük bir şans olduğunu da sözlerine ekledi.

ASLIHAN KUŞ: "İNŞALLAH BEN DE EŞİM GİBİ ŞAMPİYONLUK KAZANIRIM"

İşitme Engelli Tekvando Milli Takımı'nda Türkiye'yi temsil eden Kadir Kuş'un eşi Aslıhan Kuş, "İnşallah ben de eşim gibi şampiyonluk kazanırım." diye görüş belirtti.Eşini ilk defa canlı olarak seyrettiğini ve televizyondan izlemekten çok daha farklı bir duygu yaşadığını ifade eden Aslıhan, "Güreş hocalarını çok sevdim. Onları tanıdığım için de çok mutlu odum. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Gelen herkesin ayaklarına sağlık." değerlendirmesinde bulundu.Aslıhan Kuş, daha önce olimpiyatlarda üçüncülüğünün bulunduğunu ve eşinin yolundan giderek aynı başarıyı tekrar etmek istediğini vurguladı.Kadir Kuş ile kampta tanıştıklarını anlatan Aslıhan, 3 yıllık evli olduklarını söyledi.

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