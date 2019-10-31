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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile bir araya geldi

GÜNDEM 31.10.2019, 17:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile görüştü. Oktay, Katar Başbakanı El Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde karşıladı. Oktay ve Al Sani'nin baş başa görüşmesi 30 dakika sürdü.
Görüşmede, Türkiye ile Katar'ın kardeşlik bağları ve iki ülke liderince paylaşılan ortak siyasi irade sayesinde her alanda mükemmel ilişkilere sahip olduğu belirtildi.

İki ülkenin ortak tehdit ve zorluklar karşısında dayanışma sergilemede müşterek bir yaklaşımı paylaştığı ifade edilen görüşmede, Barış Pınarı Harekatı’na verdikleri destek nedeniyle Katar'a teşekkür edildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri S?eyh Temim bin Hamed Al Sani'nin eş başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin önümüzdeki dönemde toplanması için ilgili kurumların çalışmalarını devam ettirdiği vurgulandı.

Katar Emiri Al Sani'nin geçen yıl gündeme getirdiği 15 milyar dolarlık ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesine ilişkin görüşmelerde bulunmaktan memnuniyet duyulduğunun aktarıldığı görüşmede, savunma sanayi alanında iş birliğini güçlendirmenin Türkiye'nin öncelikleri arasında yer aldığı vurgulandı.

Baş başa görüşmenin ardından Oktay ve Al Sani başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Heyetler arası görüşmeye, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al-Subaie, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali bin Ahmed Al-Kuwari, Katar Maliye Bakanı Ali Shareef Al-Emadi, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al-Muraikhi katıldı.

#Cumhurbaşkanı Yardımcısı #Katar Başbakanı
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