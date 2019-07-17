Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Erbil'de diplomatlarımıza yönelik saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Erbil'de diplomatlarımıza yönelik saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Oktay, şunları kaydetti: "Erbil'de diplomatlarımıza yönelik saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için ilgili makamlarımız çalışmalarını sürdürmektedir."

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