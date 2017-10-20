Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108990
ALTIN
151.006
DOLAR
3.6664
STERLİN
4.8137
EURO
4.3291
Yaşlılık döneminde sağlıklı vücudun sırrı!
Yaşlılık döneminde sağlıklı vücudun sırrı!
'Toplu taşımada yaşlılara yer vermeyin'
'Toplu taşımada yaşlılara yer vermeyin'
20 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
20 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan D-8 zirvesinde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan D-8 zirvesinde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi'nde konuştu

20 Ekim 2017 Cuma 11:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan D-8 zirvesinde konuştu
banner404

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi'nde konuştu. 
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:
 
1997 yılının kasvetli atmosferinde, D-82in kuruluşuna öncülük eden Necmettin Erbakan'ı anıyor rahmet diliyorum. D-8'in büyümesi için gayret göstermiş olan tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gündemimizdeki başlıkları ele alacak, geçmişin muhasebesinin yanında geleceği de ele alacağız.
Bu ilkeler aynı zamanda d-8'in bayrağında yer alan 6 yıldızda temsil ediyor. Savaş yerine barış, çifte standart yerine adalet, sömürünün yerine, özgürlüğün olmasını tahakkül etmiştik.
 
Son yıllarda savaşların terör eylemlerin, ekonomik krizlerin ne denli büyük yaralar açtığına şahit olduk. Afganistan'dan İran'a, Arakan'dan Suriye'ye Nijerya'ya kdar dostlarımızın yaşadıkları zorluklara şahit olduk. Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan ekonomik krizlerle bugüne geldik. Bu kadar zenginliğin olduğu dünyada Afirka'daki kardeşlerimiz hala temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. İyi terörist, kötü terörist ayrımı yapılan bir dönemden geçiyoruz. İslamla teröristi bütünleştirmeye çalışanlar var. Bokoharam gibi katil sürülerini İslam'la bütünleştiriyorlar. Akdeniz'i mülteci kabristanına dönüştüren çaresizliğe, insanların ölüme terk edilmesinden bahsediliyor. D-8'in ilkelerine ve savunduğu ilkelere olan ihtiyaç bırakın azalmayı daha da artmıştır.
 
Bizler D-8 ülkeleri olarak dünyadaki pek az ülkenin sahip olduğu coğrafi özelliklere sahibiz. Dünyada sadece yedide birini teşkil eden genç bir nüfusumuz var. Milli gelir uygulamamız 4 bin 500 doları aştı. Bunun çok daha ileriye gitmesi gerekiyor. Yıllık ortalama büyüme oranımız yüzde 6'lar düzeyinde. Turizmden enerjiden ulaştırmaya kadar birçok alanda işbirliklerimiz bulunuyor.
 
Ticaretin kolaylaştırması anlamında, vizde kolaylığı, gümrük anlaşmalarına önem veriyoruz. İnşallah bu anlaşmanın uygulanması halinde şu anda 100 milyar dolar olan ticaret hacmimizin 500 dolara çıkmasını öngörüyorum.
 
Savunma sanayi başta olmak üzere, birçok alanda ortak üretim projelerine gidebiliriz. Ulaşımdan eğitime her alanda geniş bir potansiyelimiz oluyor. Karar alma süreçlerini hızlandıracak adımlar atmalıyız. Teşkilatımızı yeni üyelerle tahkim etmemiz gerektiğine inanıyorum. Oy birliği ile çalışma mekanizması çoğu zaman tıkanacaktır. Nitelikli çoğunluk getirirsek karar almak kolaylaşacaktır.
 
Milli para birimlerimizi kullanmanın yolunu açtığımız takdirde önemli adımlar atmış olacağız. Dolar ve euro baskısı altında TL'yi eritmemize geek yok. Bir takas odası kurulması için Merkez Bankalarımızı biraraya getirelim. Cumhurbaşkanları D-8'nin önemi kavranmalı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanAfganistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öncüpınar sınır kapısı kapatıldı
Öncüpınar sınır kapısı kapatıldı
1 haftada 45 PKK'lı terörist öldürüldü
1 haftada 45 PKK'lı terörist öldürüldü
HSYK eski üyeleri hakkında flaş gelişme! Başsavcılığa gönderildi
HSYK eski üyeleri hakkında flaş gelişme! Başsavcılığa gönderildi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim