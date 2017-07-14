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Cumhurbaşkanı'nın "Darülaceze" müjdesi hayata geçiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Arnavutköy Yassıören'de 150 bin metrekarelik alana inşa edilecek Darülaceze'ye ilişkin imar planını onayladı

Cumhurbaşkanı'nın "Darülaceze" müjdesi hayata geçiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Arnavutköy Yassıören'de 150 bin metrekarelik alana inşa edilecek Darülaceze'ye ilişkin imar planını onayladı

14 Temmuz 2017 Cuma 12:15
Cumhurbaşkanı'nın "Darülaceze" müjdesi hayata geçiyor
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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nın 4. birleşimi Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Mecliste Arnavutköy Yassıören 150 bin metrekarelik alana inşa edilecek projeye ilişkin imar planı teklifini içeren komisyon raporu oylamaya sunuldu. Rapor AK Partili ve CHP'li meclis üyelerinin evet oyuyla oy birliğiyle kabul edildi. 
Onaylanan raporla ilgili söz alan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, meclis üyelerine teşekkürlerini iletti. 
Açıklamada bulunan Cebeci, şunları kaydetti: 
"Yaklaşık 150 bin metrekarelik bir alan. Bu projenin hamisi ve fikir babası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sadece Avrupa Yakası değil Anadolu Yakası'nda da bu projenin yapılmasını arzu ediyor. Amacımız 1. etapta tapuyu almaktı, tapuyu aldık referandumdan bir hafta önce. Bugün de alanın imar planı tamamlanmış oldu. Avan projesi hazır. Bu proje sıradan değil, 70-80 milyon dolarlık proje. Dünyada da bu projenin bir numaralı proje olacağına inanıyorum. İnşallah proje gerçekleşince dünya gelip örnek alacak diye düşünüyoruz." 
Rapor 
Mecliste onaylanan rapora göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Darülaceze Başkanlığınca Arnavutköy ilçesinde, Yassıören Mahallesi, rehabilitasyon merkezi, zihinsel engelli birimi, psikiyatrik tanılı birimi, yoğunbakım-gözlem birimi, yatağa bağlı birimi, geleneksel Türk sanatlarının icra edileceği anfi tiyatro, bin kişilik konferans salonu ve konaklama tesisleri, çocukların ihtiyaçlarının sağlanacağı çocuk merkezini içeren "Sosyal Hizmet Şehri" yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye MeclisiArnavutköyYassıörenDarülaceze
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