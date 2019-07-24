Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye yaptırım tehditlerine net yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda "Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye yaptırım tehditlerine net yanıt
banner404

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz ve Suriye'de attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını koruma hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Türkiye, bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir." dedi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Soylu'dan "Suriyeliler eylem yapacak"...
Soylu'dan "Suriyeliler eylem yapacak"...
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472