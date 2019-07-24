Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye yaptırım tehditlerine net yanıt

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz ve Suriye'de attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını koruma hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Türkiye, bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir." dedi.