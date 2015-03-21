Cumhurbaşkanı ile ilgili flaş sözler

Arınç, "Hükümetimiz izleme komitesini faydalı görmektedir, ülkeyi yöneten hükümettir.Cumhurbaşkanımız her şeyi çok iyi bilmektedir. Bu olaylardan haberdar olmaması mümkün değildir. Erdoğan’ın bu sözlerini şahsen uygun bulmuyorum. Hükümeti eleştirir noktaya gelmesini doğru bulmuyorum. Dünkü konuşma olmasaydı İmralı’dan verilen mesaj nasıl olabilecekti? Verilen mesaj bu hali ile bile olumlu, ümit vericidir. Silah bırakılması, eylem yapılmaması, kamu düzenin sağlanması konusunda bu mesajın verilmesini hükümetimizin çözüm sürecide başarı olarak görüyorum. Bu mesajın zihinlerde tereddüt oluşturmaması gerekir" dedi.

ERDOĞAN’IN HEYET YORUMU HAKKINDA

Sözlerini yorumlayacak, eksik fazla konuşacak durumda değiliz. Bunu nezaketsizlik olarak kabul ederim. İzleme Komitesi 5-6 kişi olacak denildi. Bunlar daha önce Akil Adamlar olarak görev yapmışlardı. TBMM’de geçen sene terörün sona erdirilmesi ismiyle kanun çıktı. Hükümetimiz bu kanunu uygulamak zorundadır. Çözüm süreci konusunda bugüne kadar atılan adımların bir noktası da İzleme Heyeti’nin oluşrutulmasıdır. Hükümetimiz bunu uygun görmektedir. Kimin hangi görevleri yapacağı konusunda bir yol haritamız mevcuttur. Ülkeyi yöneten hükümettir, sorumluluk da hükümettedir.

“HER ŞEYİ ÇOK İYİ BİLMEKTEDİR”

Bugün yapılanlardan, yarın geleceğimiz noktadan sayın Cumhurbaşkanımızın habersiz sayılması mümkün değildir, her şeyi çok iyi bilmektedir. Milli Güvenlik Kurulu ne zaman emretmişse kendisine bilgi sunulmaktadır. Çözüm sürecinde aktör olan bakan arkadaşlarımız tarafından kendilerine arz edilmektedir.

“KENDİ HİSSİ BEYANLARI”

‘Bundan hoşlanmadım, hoşuma gitmedi, soğuk veya sıcak karşıladım” beyanları kendi hissi beyanlarıdır. Sorumluluk hükümetin üstündedir, bunları kendi özgün düşünceleri olarak kabul edebiliriz. Sayın cumhurbaşkanımızın bu konuşmaları eleştirilere yol açabilir, üzülebilir, yıpranabilir sayın cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımızın böyle konuşması hatta hükümetimizi eleştiriyor noktaya gelmesi elbette hükümetimizi de yıpratabilir Sayın cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimiz için bu konuşmaları hükümetimiz adına değil ama kendisini yıpratabilir diye düşünüyoruz

“KARARLIYIZ…”

Hükümet olarak izleme komitesini uygulamakta kararlıyız. İzleme komitesinin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu tür konuşmalar tereddüt oluşturmamalı. İzleme heyetindeki isimler yeni isimler değildir. Akil Adamlar heyetindeki isimlerdir. Cumhurbaşkanımız da bu isimleri kendisi de çok sever ve takdir eder. İzleme heyetindeki kişiler hakkında olumlu düşüncelere sahibiz.

“İSİMLER YAKINDA AÇIKLANIR”

Bu isimlerin tespit edilmesi konusunda hükümetimizin de verilecek görevler konusunda başbakanımızın da bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Yalçın Akdoğan’ın da katkısı büyüktür bunu biliyorum. Sayın Akdoğan’ın ve başbakanımızın söylediklerine itibar etmeli, diğer haberlere itibar etmemeliyiz. Pek çok haber dolaşabilir, itibar etmeyin. Günü geldiğinde bizzat bilgi sunulacaktır.

ÖCALAN MEKTUBU HAKKINDA

Bu mesaj her yönüyle olumdur. Bu mesajın verilmesini bile hükümetin bir başarısı olarak görüyorum. Sayın cumhurbaşkanımızın başarısı olduğunu biliyoruz.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?