Cumhurbaşkanı ile ilgili flaş sözler

Arınç, "Hükümetimiz izleme komitesini faydalı görmektedir, ülkeyi yöneten hükümettir.Cumhurbaşkanımız her şeyi çok iyi bilmektedir. Bu olaylardan haberdar olmaması mümkün değildir. Erdoğan’ın bu sözlerini şahsen uygun bulmuyorum. Hükümeti eleştirir noktaya gelmesini doğru bulmuyorum. Dünkü konuşma olmasaydı İmralı’dan verilen mesaj nasıl olabilecekti? Verilen mesaj bu hali ile bile olumlu, ümit vericidir. Silah bırakılması, eylem yapılmaması, kamu düzenin sağlanması konusunda bu mesajın verilmesini hükümetimizin çözüm sürecide başarı olarak görüyorum. Bu mesajın zihinlerde tereddüt oluşturmaması gerekir" dedi.
ERDOĞAN’IN HEYET YORUMU HAKKINDA
Sözlerini yorumlayacak, eksik fazla konuşacak durumda değiliz. Bunu nezaketsizlik olarak kabul ederim. İzleme Komitesi 5-6 kişi olacak denildi. Bunlar daha önce Akil Adamlar olarak görev yapmışlardı. TBMM’de geçen sene terörün sona erdirilmesi ismiyle kanun çıktı. Hükümetimiz bu kanunu uygulamak zorundadır. Çözüm süreci konusunda bugüne kadar atılan adımların bir noktası da İzleme Heyeti’nin oluşrutulmasıdır. Hükümetimiz bunu uygun görmektedir. Kimin hangi görevleri yapacağı konusunda bir yol haritamız mevcuttur. Ülkeyi yöneten hükümettir, sorumluluk da hükümettedir.
“HER ŞEYİ ÇOK İYİ BİLMEKTEDİR”
Bugün yapılanlardan, yarın geleceğimiz noktadan sayın Cumhurbaşkanımızın habersiz sayılması mümkün değildir, her şeyi çok iyi bilmektedir. Milli Güvenlik Kurulu ne zaman emretmişse kendisine bilgi sunulmaktadır. Çözüm sürecinde aktör olan bakan arkadaşlarımız tarafından kendilerine arz edilmektedir.
“KENDİ HİSSİ BEYANLARI”
‘Bundan hoşlanmadım, hoşuma gitmedi, soğuk veya sıcak karşıladım” beyanları kendi hissi beyanlarıdır. Sorumluluk hükümetin üstündedir, bunları kendi özgün düşünceleri olarak kabul edebiliriz. Sayın cumhurbaşkanımızın bu konuşmaları eleştirilere yol açabilir, üzülebilir, yıpranabilir sayın cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımızın böyle konuşması hatta hükümetimizi eleştiriyor noktaya gelmesi elbette hükümetimizi de yıpratabilir Sayın cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimiz için bu konuşmaları hükümetimiz adına değil ama kendisini yıpratabilir diye düşünüyoruz
“KARARLIYIZ…”
Hükümet olarak izleme komitesini uygulamakta kararlıyız. İzleme komitesinin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu tür konuşmalar tereddüt oluşturmamalı. İzleme heyetindeki isimler yeni isimler değildir. Akil Adamlar heyetindeki isimlerdir. Cumhurbaşkanımız da bu isimleri kendisi de çok sever ve takdir eder. İzleme heyetindeki kişiler hakkında olumlu düşüncelere sahibiz.
“İSİMLER YAKINDA AÇIKLANIR”
Bu isimlerin tespit edilmesi konusunda hükümetimizin de verilecek görevler konusunda başbakanımızın da bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Yalçın Akdoğan’ın da katkısı büyüktür bunu biliyorum. Sayın Akdoğan’ın ve başbakanımızın söylediklerine itibar etmeli, diğer haberlere itibar etmemeliyiz. Pek çok haber dolaşabilir, itibar etmeyin. Günü geldiğinde bizzat bilgi sunulacaktır.
ÖCALAN MEKTUBU HAKKINDA
Bu mesaj her yönüyle olumdur. Bu mesajın verilmesini bile hükümetin bir başarısı olarak görüyorum. Sayın cumhurbaşkanımızın başarısı olduğunu biliyoruz.
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Ukrayna ziyareti öncesinde havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kürt sorununa çözüm sürecinde 'izleme heyeti' kurulmasıyla ilgili görüşünü aktarmıştı: “Ben gazetelerde okuyorum. Böyle bir şeyden doğrusu benim de haberim yok. Bu olaya da olumlu bakmıyorum. Başbakanlığım döneminde de 'Âkil insanlar içerisinden bir grubun gitmesine nasıl bakarsınız?' dendiği zaman doğru bulmadığımı söylemiştim. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Bunlar doğru şeyler değil. Her ülkede olduğu gibi istihbarat teşkilatları bu süreci birinci derecede yürütenlerdir. Bizler ta o dönemlerde temsilcileri konumunda olan siyasi partiden üç elemanı oraya hükümet olarak gönderdik. Bu sayının üçten beşe çıkması veya ayrı bir grubun oraya gönderilmesi neyi değiştirecek ki? Birilerini tatmin için bu işler yapılmaz. Eğer bu işin yönetimi hükümette ise hükümet de burada üzerine düşeni, gerekeni başlattığı bir süreç üzerinde devam ettirmelidir. Öyle düşünüyorum. Bunun dışındaki süreç sadece kendi çerçevesi içerisinde kalmalıdır. Zaman zaman biliyorsunuz dağa bile çeşitli roman yazarları gönderilmiştir, gitmişlerdir. Ne netice alındı? Herhalde yeni romanlar mı yazdırılacak, böyle bir adım mı atılacak? Bunlara gerek yok, bunları doğru da bulmuyorum Bu da benim samimi düşüncelerimdir.”
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.