Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-ABD anlaşması sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Cami'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazının ardından camiye gelenlerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak, "Yaklaşık 9 günlük bir süreyi bölgede yaşadık. Bu süre içerisinde öncesi var. Telefon diplomasisiyle devam eden bir süreç oldu. Sayın Trump ile yaptığımız görüşmeler, Sayın Putin ile yaptığımız görüşmeler, bu arada da çeşitli Avrupa ülkeleriyle yaptığımız bir çok görüşmeler var. Bunların bir kısmını özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu esnasında yaşadık. Yoğunlaşan görüşmelerimizi ise dün gerçekleştirdik. Dünkü görüşmelerimiz de aslında bir gün öncesi Sayın Trump ile yaptığım telefon görüşmesinden sonra, yani 'bir heyeti buraya gönderebilirseniz ve heyetler arası bir görüşmeyle bunu çok daha iyi bir yere taşıyabiliriz' dedik. Kendileri de sağ olsun Sayın Pence'nin başkanlığında, Dışişleri Bakanı Pompeo ve diğer arkadaşlarla buraya bir gün öncesi ve bir gün sonrası olmak üzere heyetler gönderdiler ve bu heyetler benim de belirlediğim heyetlerle ön görüşmeleri yaptılar. Dün de adeta işin final görüşmelerini önce ikili olarak Sayın Pence ile ben yaptım, daha sonra dar kapsamlı bir heyetler arası görüşmeyi gerçekleştirdik" dedi.

"PUTİN İLE YAPILACAK GÖRÜŞMEYİ DE ADETA YİNE BU SÜRECİN BİR AYRI UNSURU OLARAK KABUL EDİYORUM"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu heyetler arası görüşmenin neticesinde de belirlediğimiz bu nen 13 maddelik ortak bildiriyi hep birlikte dünya kamuoyuna açıklamış olduk. Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor. Bu 120 saatlik süreç içerisinde bu malum terör örgütü YPG'nin bu bölgeyi, yani özellikle de güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu. Bunun da zaten Sayın Trump'ın da ifade ettiği gibi 20 mil, bir rivayete göre 22 mil ama biz 32 kilometre olarak zaten bunu ifade etmiştik. Bunun yanında uzunluk itibarıyla da 444 kilometrelik bir uzunluk ki bu en batıdan en doğuya böyle bir durum var. Şu anda dünkü görüşmelerimizde bu 120 saat içerisinde buraların boşaltılacağı konusunda mutabık kaldık. Bu süreci de ağırlıklı olarak Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte bir dayanışma içerisinde yapma sözlerini de aldık. Ama sürekli irtibat halinde olacağız, heyetlerimizin görüşmeleri devam edecek ve bu 120 saati de başarıyla bitirebilirsek ki biliyorsunuz salı günü de günü birlik Sayın Putin ile ayrıca bir görüşmem olacak. Tabii ben Sayın Putin ile yapılacak görüşmeyi de adeta yine bu sürecin bir ayrı unsuru olarak kabul ediyorum. Bu görüşmelerle birlikte bölgeye de barışı, Barış Pınarı'yla inşallah getirmiş oluruz diyoruz" şeklinde konuştu.

"ORADAKİ GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ ALANI TERK ETMEYECEK"



Erdoğan, sahadan gelen çekilme bilgilerinin sorulması üzerine, "Şu anda tabii bu konuda sabah Milli Savunma Bakanımla da görüştüm. Bunların başladığını kendileri de ifade ettiler. Bizim yine anlaşmamızın bir özelliği de şu, bizim şu anda oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek. Bizimkiler yine orada kalmaya devam edecekler ki gerçekten bu terör örgütü alanı terk ediyor mu etmiyor mu bunları göreceğiz" dedi.

GÜVENLİ BÖLGE SINIRI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenli alanın hangi bölgeyi kapsadığına ilişkin soru üzerine, "32 kilometre derinlik, 444 kilometre uzunluk. Şu anda uygulamayı bir görelim. Bunun sınırı doğuda Irak sınırıdır" diye konuştu.

"LÜTFEN BU DEZENFORMASYONLARA DA KULAK ASMAYALIM"



Erdoğan, Resulayn bölgesinde çatışmaların devam ettiği iddialarına ilişkin ise, "Siz nereden alıyorsunuz haberi bilmiyorum ama Milli Savunma Bakanımdan aldığım haberle, böyle bir çatışma söz konusu değil. Bunların hepsi spekülasyondur, dezenformasyondur. Lütfen bu dezenformasyonlara da kulak asmayalım. Şu anda attığımız adımı güçlendirelim" şeklinde konuştu.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBERBESİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine götürülmesinin söz konusu olup olmadığı şeklindeki soruya ise "Böyle bir şey söz konusu değil. Zaten eski yeri de yine bir taşımaydı. Bunun adı nakli kuburdur. Ama bu nakli kubur gerçekçi midir? Hayır olmamıştır, şeklidir. Burada da yapılan yine o olmuştur" diye cevap verdi.



Cuma namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Erdoğan ardından, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.