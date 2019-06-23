Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonrası ilk açıklama: İmamoğlu'na mesaj...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonrası ilk açıklama: İmamoğlu'na mesaj...
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum.

Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2019, 21:23
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