Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıkmalar

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Savaşın kazanılmasının hemen ardından Cumhuriyet kurulmadan Türkiye İktisat Kongresi toplanmıştı.

Dönemin şartlarında devlet eliyle büyük yatırımların yapıldığı karma model, bizi arzu ettiğimiz yerlere taşıyamadı.

Güney Kore'nin çok çok önünde olmamıza rağmen bizi solladı geçti ve fersah fersah önümüzde. Darbeler, cuntalar, siyasi ve diplomatik birçok sebep, ekonominin üzerine eğilmemize mani oldu. İç düşmanlar adeta Türkiye'nin gelişmesine engel oluyorlardı.

Cumhuriyet'in ilk yılları dışında 3 önemli istisnası vardır. Adnan Menderes'in başlattığı siyasi ve ekonomik dönüşümdür. Sonu darağacında biten bu hamlenin sonunda ülkemiz yine kendi iç işleri ile uğraşmıştır.

İkinci büyük çıkış Turgut Özal ile yaşanmıştır. Türkiye'yi yeni ekonomik trendlere hazırlamak için çok büyük çaba sarf etmiştir.

Türkiye üçüncü büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini 2003 yılından itibaren AK Partiile yaşamıştır. 17 yıldır yaşanan bu süreç; sorunsuz, sıkıntısız geçmemiştir.