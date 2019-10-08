Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Balkanların barış projesini hayata geçirmek için yoğun çaba harcadık.

Bugün temelini attığımız köprüyü bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz.

Projenin en kısa zamanda hayata geçirilmesi konusunda Taşyapı'dan beklentimiz büyüktür.

Kültürel mirasımız ortak zenginliğimizdir. Bu topraklardaki her eser dayanışma ve iş birliğimizin abideleridir.