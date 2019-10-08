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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'daki açılış ve temel atma töreninde konuşuyor

GÜNDEM 08.10.2019, 18:21 08.10.2019, 18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Balkanların barış projesini hayata geçirmek için yoğun çaba harcadık.
  • Bugün temelini attığımız köprüyü bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz.
  • Projenin en kısa zamanda hayata geçirilmesi konusunda Taşyapı'dan beklentimiz büyüktür.
  • Kültürel mirasımız ortak zenginliğimizdir. Bu topraklardaki her eser dayanışma ve iş birliğimizin abideleridir.
  • Bugün ayrıca Yeni Pazar yolunun temel atma töreninin gerçekleştireceğiz.
  • Sancak bölgesinin diğer bölgelere ulaşımını artıracak projelere destek verenlere teşekkür ediyorum.
#recep tayyip erdoğan #cumhurbaşkanı
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