Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İŞTE Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Her zafer gibi 30 Ağustos'un arkasında da gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden kahramanlarımızın cesareti var.

Anadolu'nun bağrına saplanmak istenen hançeri söküp atan atalarımız yepyeni bir ufuk açtı.

Birkaç yıllık gecikmeyle de olsa 2023 hedeflerimize mutlaka ulaşacağız.

Bizler kesinlikle gerek Dicle'nin doğusunda gerekse Fırat'ın doğusunda kuzularımızı kurtlara kaptırmayacağız.