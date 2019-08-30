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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verilen resepsiyonda konuşuyor

GÜNDEM 30.08.2019, 19:45 30.08.2019, 19:46 Enes Subaşı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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İŞTE Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Her zafer gibi 30 Ağustos'un arkasında da gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden kahramanlarımızın cesareti var.

Anadolu'nun bağrına saplanmak istenen hançeri söküp atan atalarımız yepyeni bir ufuk açtı.

Birkaç yıllık gecikmeyle de olsa 2023 hedeflerimize mutlaka ulaşacağız.

Bizler kesinlikle gerek Dicle'nin doğusunda gerekse Fırat'ın doğusunda kuzularımızı kurtlara kaptırmayacağız.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
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