Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş karar

Bakanlar Kurulu, 20 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında üçüncü kez toplanıyor.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Nisan Pazartesi günü Bakanlar Kurulu’na üçüncü kez başkanlık edeceği bildirildi.
Bakanlar Kurulu, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda toplanacak.
TÜRKER BEKTAŞ
ANKARA
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Son Güncelleme: 14.04.2015 10:19