Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2.5 milyon gence mektup!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ilk defa Cumhurbaşkanı seçildiği 10 Ağustos 2014 seçimleri öncesinde başlattığı uygulamayı bu seçimde de sürdürecek. Gençlerin aktif siyaset içerisinde yer alması ve AK Parti içerisinden önemli görevlere gelmesi konusundan büyük önem veren Erdoğan, yerel yönetimler seçimlerinde de gençleri unutmuyor. AK Parti listelerinde gençlerin yerel yönetimlerde yer alacak sıralara yazılması konusunda hassasiyet gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem teşkilat üyesi gençlere hem de ilk defa oy verecek gençlere yönelik bir mektup hazırlıyor.

Erdoğan'ın mektupta; gençliğin siyasette yer alması için verdiği mücadeleyi ve AK Parti'nin bu yöndeki adımları hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Erdoğan, seçme ve seçime yaşanın düşürülmesi için gösterilen çabayı anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunda AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşımak için ortaya koyduğu hizmetler konusunda da mesajlar vereceği ifade ediliyor. Başkan Erdoğan'ın 1994 ruhunu da özetleyerek, AK Parti'nin "hizmet ve gönül belediyeciliği" kapsamında, kentleri adeta yeninde inşa etme çalışmalarını da hatırlatacağı ifade ediliyor. Erdoğan mektubunda, Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için gençlere yönelik mesajlar da verecek.