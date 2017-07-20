Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK başkanını seçti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ve Başkanlığına Yekta Saraç 'ı yeniden seçti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada şöyle denildi: " Sayın Cumhurbaşkanımız, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ve Başkanlığına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/1 bendi ve (c) fıkrası uyarınca, Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ı yeniden seçmişlerdir."

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