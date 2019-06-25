Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik yasasını onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik yasasını onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik yasasını onayladı
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YENÜİ askerlik sistemine ilişkin düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda 335 oyla kabul edildi. Yasayla, askerlik süresi altı aya inecek ve bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale getirilecek. Yasanın yürürlüğe girmesi sonrasında yaklaşık 100 bin kişinin terhis olması bekleniyor. Bakaya ve yoklama kaçaklarına bir defaya mahsus bedelli askerlikten yararlanma hakkı getirildi

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