Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
banner404

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla  sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve  Türkiye'nin sınırlarına yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini  vurguladı.

Erdoğan, İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi  çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini  belirterek, G20 Zirvesi marjında Japonya'da Putin'le yapacakları görüşmede  çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
YÖK'ten flaş 'yetki paylaşımı'...
YÖK'ten flaş 'yetki paylaşımı'...
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472