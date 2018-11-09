Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Atatürk'e hakaret iddiası: 9 gözaltı

Antalya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Atatürk'e hakaret iddiası: 9 gözaltı
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ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanına hakaret ve Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçlarından yürütülen çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 6, Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla ise 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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