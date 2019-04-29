Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı, 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü!
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı kaynaklarından yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

75 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ DEYİT EDİLDİ

İkili ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilmiş; atılacak adımlar değerlendirilmiştir.

İki lider, Suriye’de yaşanan güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunarak, terörle mücadele konusunda yakın işbirliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

S-400 SAVUNMA SİSTEMLERİNDE ÇALIŞMA GRUBU ÖNERİSİ

Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu’ndan S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda bir çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirmişlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşme vesilesiyle San Diego şehrinde yaşanan silahlı saldırıyı kınayarak, muhatabının nezdinde ABD halkına başsağlığı dileklerini sunmuştur.

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