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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

22 Mart 2018 Perşembe 17:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü!
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CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Kalın, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi." dedi.

Kalın, görüşmede ikili ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
ABDDonald Trump
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